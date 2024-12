Pédopornographie: l’ancien présentateur de radio Sven Pichal aspergé d'urine à son arrivée au palais de justice

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné lundi l'ex-animateur de radio Sven Pichal à trois ans de prison avec sursis probatoire et à 8.000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis. A son arrivée au tribunal, l'ancien présentateur a été aspergé d’urine.

L'ancien présentateur de radio Sven Pichal (45 ans) est arrivé une nouvelle fois masqué et cagoulé au palais de justice d’Anvers. Il était accompagné de son avocat, Walter Damen. Sven Pichal n’a pas réussi à ne pas se faire reconnaître et un homme l’a aspergé d’urine devant les portes du palais. L'homme qui l’a aspergé a pris la fuite.

Sven Pichal ne devra pas retourner en prison

Quelques instants plus tard, le tribunal rendait son verdict dans cette affaire de détention et diffusion d’images de violences sexuelles sur mineurs. Il a condamné l'ex-animateur de radio à trois ans de prison avec sursis probatoire et à 8.000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis. Sven Pichal ne doit donc pas retourner en prison.