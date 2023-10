Plusieurs perquisitions et arrestations de voleurs et receleurs présumés à Huy

Plusieurs perquisitions et arrestations de voleurs et receleurs présumés ont été opérées mercredi à Huy, a indiqué jeudi après-midi la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon.

"Une enquête minutieuse et de longue haleine a permis de mettre au jour une association active dans le vol mais aussi dans le recel et la revente de biens volés", précise Catherine Collignon.

Une quarantaine de policiers locaux et fédéraux ont procédé mercredi à six perquisitions, dans des logements privés et dans des commerces. Celles-ci ont permis la saisie de plusieurs dizaines de biens volés, dont des vélos, de l'outillage et différents autres objets.

Lors de cette opération, des produits stupéfiants, de l'argent et des armes ont également été saisis.