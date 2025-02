Présence possible de E Coli, une bactérie intestinale: Carrefour retire de la vente un produit

La société Jean Perrin demande ce lundi de retirer du commerce le plateau "raclette six saveurs" de la marque Jean Perrin, vendu au rayon crèmerie de certains magasins Carrefour en Belgique et le rappelle auprès des consommateurs en raison de présence possible de E Coli (STEC), une bactérie intestinale.

Le produit contient le code EAN 3324440450957 et les dates de péremption vont du 03/02/2025 au 16/04/2025.

Les produits ont été retirés de la vente, mais certains d'entre eux ont été commercialisés sur le marché belge avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux consommateurs de ne pas les consommer, de les détruire ou de les rapporter au point de vente où ils seront remboursés, note la marque.