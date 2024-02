Prise d'otages dans un train en Suisse: tous les otages libérés

Une prise d'otages a eu lieu jeudi vers 18h30 dans un train régional en Suisse, entre Yverdon et Sainte-Croix, dans le canton de Vaud, a indiqué à Keystone-ATS la police cantonale, confirmant une information de plusieurs médias. Selon elle, tous les otages ont pu être libérés et sont sains et saufs.