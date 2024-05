Province de Liège: 80 policiers formés pour éviter les vols dans les habitations

Une conférence de presse, avec des démonstrations, s'est tenue vendredi à Limbourg à l'occasion du dernier jour de formation.

"Sous un intitulé évocateur, à savoir 'Protection des biens et des personnes dans les habitations privées', ces journées de formation qui alternent la théorie et la pratique, ont été organisées autour de formateurs professionnels aguerris et notamment des serruriers diplômés par la Communauté française", indique le cabinet du gouverneur de la province.