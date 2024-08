Quatorze ans requis pour de multiples braquages et une tentative de meurtre en prison

Le prévenu, né en 2001, avait commencé ses exactions en novembre 2023 à Genval. Il était alors entré dans un bar et avait menacé une employée à l'aide d'un couteau pour la forcer à lui donner le contenu de la caisse. L'intervention de plusieurs clients du bar l'avait néanmoins poussé à la fuite. Par la suite, le mis en cause avait commis, en un mois, neuf braquages en ayant recours à la violence.

Lors de son passage devant la chambre du conseil à Namur, le prévenu avait insulté la présidente. Le 27 janvier 2024, il avait également passé à tabac son codétenu de la prison de Namur avec une telle violence que le parquet a retenu une qualification de tentative de meurtre.

Le ministère public a requis dix ans pour les braquages, trois ans pour les faits de violence en prison, et un an de plus pour outrage à magistrats et détention de cocaïne. La défense, elle, a plaidé pour un sursis probatoire.

Le jugement sera rendu le 14 août.