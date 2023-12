Quatre ans avec sursis pour avoir tenté de tuer son compagnon avec un couteau à Waterloo

Les disputes étaient régulières au sein du couple, sur fond de consommation excessive d'alcool. Tous deux étaient aussi poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des coups réciproques, lors de plusieurs scènes violentes en 2021 et 2022. Le 15 juin 2023, c'est le compagnon de la prévenue qui a appelé les secours, expliquant qu'il avait reçu un coup de couteau à son domicile.

La prévenue était rentrée ivre, le ton était monté avec son compagnon et elle avait saisi un couteau dans la cuisine pour lui porter un coup. La lame avait sectionné une artère sous-clavière et la blessure avait provoqué un pneumothorax. Le prévenu, perdant beaucoup de sang, avait demandé à sa compagne d'appeler les secours. En colère et sous l'influence de l'alcool, celle-ci avait refusé et quitté la pièce. L'homme avait réussi à ramper jusqu'au téléphone. Le médecin légiste a indiqué par la suite que, sans intervention des secours, il aurait perdu la vie.