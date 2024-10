Quinze morts dans un accident de la route au Cameroun

Mercredi matin, un car transportant 22 passagers est "entré en collision avec un camion plateau-grumier" sur la route qui relie Sangmélima à la capitale Yaoundé. "Le bilan provisoire fait état de 15 morts et 10 blessés graves et légers", a indiqué la CRTV.

Le préfet Daniel Owono a confirmé sur la CRTV les circonstances de la collision, l'état de somnolence du conducteur du camion, en faisant état de "15 corps déposés à la morgue".

Début septembre, un accident de véhicules de transport de passagers avait déjà fait 8 morts et 62 blessés à Dschang dans l'ouest du pays.

Plus de 6.000 personnes meurent chaque année sur les routes camerounaises, soit plus de 30 morts pour 100.000 habitants, l'un des taux les plus élevés en Afrique, selon la Banque mondiale et les dernières données disponibles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publiées en 2018.