RDC: au moins 27 morts dans un naufrage dans la province de l'Equateur

Plus de 27 personnes trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation à Mbandaka, une ville du nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), le fleuve Congo, ont indiqué samedi des sources locales, citées par des médias congolais et l'agence de presse espagnole EFE.

L'embarcation en bois, baptisée "Mapabomli" (bénédiction" en lingala, une langue locale), a chaviré vers 21h00 locales alors qu'elle effectuait des manœuvres au port fluvial de Bankita, en plein cœur de la ville de Mbandaka. Elle transportait plus de 100 passagers, ainsi que des sacs de ciment, des barres de fer et des milliers de litres de carburant, selon le média en ligne Actualité.cd.

"La nuit dernière, nous avons récupéré neuf corps, puis trois. Tout au long de la nuit et tôt le matin, nous avons atteint le bilan de 25 corps retrouvés", a déclaré par téléphone le commissaire provincial de Ríos, dans la province de l'Equateur, Comptant Mboyo, à l'agence EFE .

Ce naufrage est attribué au non-respect des mesures de navigation, en particulier la surcharge de la baleinière et la navigation nocturne, selon les autorités de la province de l'Equateur.

Les naufrages sont fréquents en RDC et se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de la négligence des armateurs, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager.