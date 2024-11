Rebondissement dans l'affaire du chauffard ayant tué deux piétons à Waremme: la peine prononcée à son encontre serait illégale

Un automobiliste liégeois âgé de 25 ans qui avait tué deux piétons le 14 avril 2024 à Waremme avant de prendre la fuite a été condamné vendredi par le tribunal de police de Liège à une peine unique de six ans de prison. Cette sanction a été assortie d'un sursis portant sur deux ans. Mais les avocats des différentes parties estiment que cette sanction est illégale, car le sursis ne peut accompagner une peine de plus de cinq ans de prison.

Le prévenu avait été impliqué dans un accident de la circulation le 26 novembre 2023, lors duquel il avait percuté plusieurs voitures. Il avait également causé un second accident, bien plus grave, le 14 avril 2024 à Waremme. En conduisant à une vitesse très élevée et sous l'influence de stupéfiants et d'alcool, l'automobiliste avait dépassé une autre voiture par la droite et percuté, sur l'accotement, deux piétons. Ces derniers avaient été tués et le chauffard avait pris la fuite.