Sébastien W. poignardé à Quaregnon: l'un des suspects venait d’être libéré après une lourde condamnation

La victime, Sébastien W., 29 ans, a reç u plusieurs coups de couteau et est décédée à l'hô pital. Ces coups pourraient être la cause du décès, selon les premiers résultats de l'autopsie. Le dossier a été mis à l'instruction et les premiers devoirs d'enquête ont été effectués.

Ce dernier venait pourtant de sortir de prison après avoir été condamné, en 2017, à une peine de 25 ans. Le suspect avait été impliqué dans un double meurtre à Hensies, il y a plus de dix ans. À l’époque, il avait été jugé aux assises du Hainaut aux côtés de Valentin Devriese et six autres accusés pour l’assassinat de Fanny Colmant et David Dubois. Les victimes avaient été séquestrées, torturées, puis jetées vivantes dans le canal Nimy-Blaton.

Dans cette affaire, jugée aux assises du Hainaut, huit personnes avaient été condamnées, dont Valentin Devriese, qui avait écopé de 12 ans de prison, peine ensuite réduite à cinq ans.

Sébastien W. venait lui aussi de sortir de prison, début janvier. Sa mère reconnaît qu’il avait eu des problèmes d’alcool et de drogue, mais s’indigne : "Ce n’est pas une raison pour le laisser mourir comme un chien dans la rue".

Il laisse derrière lui une fille de cinq ans, avec qui il n’avait plus de contact.