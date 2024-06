Sept ans de prison ferme pour une affaire de sextorsion ayant entrainé un suicide

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi par défaut Ali S., un ressortissant ivoirien résidant en France et né en 2002, à sept ans de prison ferme et 8.000 euros d'amende. À la demande du parquet, la justice a ordonné dans la foulée l'arrestation immédiate de l'intéressé, poursuivi pour des faits de sextorsion qui ont entrainé le suicide de la victime.

Cette dernière, un homme né en 1990, a mis fin à ses jours le 13 décembre 2021. Quelques jours après sa mort, sa sœur a reçu via les réseaux sociaux un message d'un homme indiquant qu'il détenait une photo compromettante de son frère. Le prévenu demandait 500 euros pour ne pas diffuser l'image. La sœur a répondu qu'elle ne paierait rien et l'homme lui a envoyé la photo en question. Il s'est aussi adressé à la mère du défunt, exigeant cette fois 1.000 euros pour ne pas diffuser une vidéo de la victime en train de se masturber. Vidéo qu'il a transmise en menaçant de la publier "sur les sites les plus fréquentés du monde" et auprès des médias.

Les enquêteurs se sont aperçus que la victime avait reçu un message semblable trois jours avant son suicide, et qu'il avait versé 500 euros sur le compte bancaire indiqué dans le message. La titulaire du compte était une "mule", domiciliée dans la région d'Angers, en France. Elle a confirmé avoir ouvert un compte bancaire à la demande d'Ali S., qui avait récupéré ses cartes et ses codes.