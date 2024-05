Sept ans de prison pour une tentative d'assassinat avec torture

En réplique, une expédition punitive avait été menée le 1er juin 2019 dans un parc de Dinant, où la victime avait fait l'objet d'une surveillance, avant d'être attaquée à la machette. Cet homme avait été très gravement blessé et avait échappé à la mort grâce à l'intervention rapide et performante des services de secours. Plongé dans le coma, il avait été sévèrement touché à la main, au pied et à l'omoplate.

Trois auteurs de cette agression avaient déjà été condamnés à des peines allant de sept à dix ans de prison. Le quatrième individu, qui contestait sa participation, a écopé d'une peine de sept ans d'emprisonnement.