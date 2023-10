Six ans de prison requis pour avoir bouté le feu à la maison de ses ex-beaux-parents

Le prévenu doit aussi répondre de coups et blessures et d'abus de faiblesse sur sa propre mère, avec laquelle il vivait. Pour ces faits, il est réclamé un an de prison.

"En mettant le feu à la maison, monsieur savait très bien qu'il y avait plusieurs occupants à l'intérieur", a indiqué le ministère public, qui insiste sur la mise en danger d'autres personnes et réclame une peine de six ans de prison pour ces faits.

L'ex-épouse, qui s'est constituée partie civile, tout comme la famille du prévenu, est revenue sur le passé difficile du couple. "On était indépendants, on a toujours travaillé, on s'est battu pour obtenir la situation que nous avions. Tout a basculé, en 2015, le jour de l'assaut donné dans la maison de la rue de la Coline à Verviers, dont nous étions propriétaires."

"A partir de ce moment, ça a été une descente aux enfers. On a tout perdu et on n'a pas obtenu l'aide dont on aurait eu besoin. Mon mari s'occupait de sa mère, qui l'a abandonné alors qu'il n'avait que sept ans, alors qu'il avait lui-même besoin d'aide", a poursuivi l'ex-épouse du prévenu.

Le jugement est prévu le 27 octobre.