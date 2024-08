Tchéquie: une bombe de la WWII retrouvée dans un site pétrochimique a été neutralisée

Une bombe de la Seconde guerre mondiale qui avait été retrouvée la semaine dernière sur le site d'une usine pétrochimique de Litvinov en Tchéquie a explosé, sous contrôle, vendredi. Pour sécuriser l'opération de neutralisation de la bombe britannique, la police a fermé la circulation entre les villes de Most et Litvinov et construit un mur de plus de 440 sacs de sable autour de l'objet, précise le média public Radio Prague.