Terrible drame en Flandre: une jeune fille de 15 ans qui attendait le bus percutée mortellement par une camionnette

Il ne reste plus quelques débris éparpillés de l'abri bus sur place. Conséquence de cette violente collision à Wielsbeke. Une petite commune de Flandre occidentale au nord de Courtrai. 3 personnes qui attendaient le bus ont été fauchées par une camionnette. Une adolescente a perdu la vie. Sa mère et la troisième personne sont grièvement blessées.

Des tests négatifs

Le conducteur de la camionnette est un homme d’une soixantaine d’années. Des tests d’alcoolémie et de drogue ont été réalisé et ils sont tous les deux négatifs. Selon les premiers éléments de l’enquête, il n’était pas non plus au téléphone. Et selon le bourgmestre, cette route n’est pas répertoriée comme dangereuse.

"C’est une route en ligne droite, parfois avec une circulation dense", indique Jan Steven, CD&V. "Mais ici, à cet endroit, il n’y a jamais eu à beaucoup d’accidents. C’est sans doute un triste concours de circonstance."