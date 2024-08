Thaïlande: un avion de tourisme s'écrase dans la jungle, 9 disparus

Selon les médias locaux, les passagers étaient quatre Thaïlandais et cinq Chinois, dont deux enfants âgés de 12 et 13 ans.

Plus de 300 militaires et volontaires sont déployés pour rechercher les personnes disparues, et les autorités ont lancé une enquête pour identifier les causes de l'accident.

Des parties de corps, ainsi que des pièces de l'avion ont été retrouvées mais les fortes pluies ralentissent les recherches.

"Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter tant que nous n'aurons pas retrouvé les personnes disparues, même si certaines zones sont gorgées d'eau", a ajouté le gouverneur.