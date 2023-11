Tous les éléments de l'enquête menaient à Anneliese Audain et Didier Bauwens

Le juge d'instruction et les policiers chargés d'investiguer sur l'assassinat de Luis Gonzalez Rojas, tué de neuf coups de feu dans la nuit du 16 au 17 février 2020 à Bois d'Haine, ont exposé mardi une partie de leur enquête devant la cour d'assises du Hainaut.

Le 17 février 2020, une instruction est ouverte au parquet de Charleroi après que le corps de Luis Gonzalez Rojas a été découvert dans le coffre de sa camionnette, en partie immergée dans le canal du Centre. Il a été abattu de neuf balles.

L'autopsie révèle une quantité importante de Diazepam dans le sang de la victime. Les policiers découvrent également que, la nuit du crime, de l'argent a transité entre son compte bancaire et celui de sa compagne, Anneliese Audain. L'enquête met de plus en évidence des recherches internet effectuées par cette dernière au sujet du Diazepam et de ses effets secondaires.