Trente-six mois de prison requis pour plusieurs faits de violence

Le ministère public a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 36 mois de prison contre un trentenaire poursuivi pour plusieurs préventions de violence : coups et blessures sur sa compagne, menaces avec un pistolet d'alarme, vol avec violence et détention de cocaïne. L'homme reconnaît l'ensemble des faits à l'exception du vol avec violence.

Entre 2020 et 2022, le prévenu, accro à l'alcool et à la cocaïne admet avoir infligé des violences à sa compagne de l'époque. "Cela avait lieu quand le prévenu était en crise de manque, quand la victime refusait de lui donner de l'argent, de lui faire des faveurs sexuelles ou quand il consommait une quinzaine de canettes de bière", a précisé le ministère public. La victime a notamment subi des fractures au bras, au radius, au cubitus et à l'épaule.

Le 20 juin 2022, à Gosselies, le prévenu reconnaît avoir menacé deux personnes avec un pistolet d'alarme. "L'homme était venu me menacer à trois reprises. À un moment, j'en ai eu marre et je suis monté chercher mon arme", a-t-il expliqué.