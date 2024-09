Trois ans de prison pour le viol d'une jeune femme

Un Liégeois âgé de 55 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 3 ans de prison ferme après avoir commis le viol d'une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années. Le prévenu avait affirmé que la victime avait adhéré à un contrat de prostitution, mais le tribunal n'a pas suivi ses explications et a retenu que la victime avait été droguée.

Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés le 6 mai 2020 à Liège. L'homme avait reçu deux jeunes filles à son domicile. L'une d'elles avait ensuite déposé plainte pour viol, exposant qu'elle avait été droguée à son insu par le prévenu et qu'elle n'avait pas pu donner son consentement. Elle avait précisé qu'elle ne se souvenait que partiellement des faits, qu'elle s'était réveillée à plusieurs reprises pendant les faits et qu'elle avait été violée de plusieurs façons. Elle présentait des traces de coups, comme des morsures et des brûlures de cigarette.

Le prévenu avait contesté les faits. Il avait soutenu avoir fait venir les deux jeunes filles dans le cadre d'un contrat de prostitution et il avait fourni des vidéos sur lesquelles les jeunes filles effectuaient des danses sensuelles. Il disait avoir pris de la drogue avec elles et avoir entretenu des relations tarifées avec la victime. Il avait sollicité son acquittement.