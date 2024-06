Trois ans de prison requis pour une tentative de meurtre à Verviers

Deux frères comparaissaient détenus. L'un pour tentative de meurtre et le second pour des coups et blessures. La victime, elle, présente plusieurs coups portés à l'aide d'un objet tranchant. "La victime a reçu des coups au niveau des omoplates mais aussi à proximité de la carotide, ce qui vaut à l'un des deux frères de comparaitre pour une tentative de meurtre", explique le ministère public.

Une thèse que ne soutient pas le ministère public, indiquant que trois témoins décrivent les faits et font état de coups de pied et de poing mais aussi de coups avec une paire de ciseau. Des ciseaux qui n'ont jamais été retrouvés. Un couteau, a, par contre été retrouvé sous une voiture. Aucune trace d'ADN des frères ne se trouve sur ce dernier qui appartient à la victime.

On ne connaitra jamais l'origine du différend qui les a opposés mais pour le ministère public, la culpabilité des deux prévenus ne fait pas de doute. Il réclame 3 ans de prison pour celui qui est suspecté de tentative de meurtre et dix mois pour le second.

Du côté de la défense, on plaide en faveur d'une requalification de la tentative de meurtre en coups et blessures volontaires tandis que l'avocat du second, en se basant sur ses premières déclarations reconnait un coup de poing porté.