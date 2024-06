Trois personnes placées sous mandat d'arrêt pour vente de stupéfiants à Bruxelles

Une enquête initiée au début de cette année par les enquêteurs de la recherche locale section stupéfiants de la zone de police tend à montrer que les membres de l'association géraient ladite activité illicite via un système de livraison à domicile.

"À la suite des perquisitions menées au début du mois de juin, cinq suspects ont été privés de liberté et trois d'entre eux ont été inculpés et placés sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction pour vente, offre en vente ou délivrance de stupéfiants et psychotropes sans autorisation ou à des personnes non autorisées et vente de stupéfiants en association", a précisé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.