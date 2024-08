Un ambassadeur de l'Azerbaïdjan et son épouse agressés et volés sur l'Avenue Louise

L'ambassadeur de l'Azerbaïdjan auprès de l'Otan et son épouse ont été agressés par des voleurs le long de l'Avenue Louise mardi en matinée, selon le journal Het Nieuwsblad. Les malfrats ont dérobé deux montres Rolex d'une valeur de 90.000 euros.

Selon Het Nieuwsblad, l'ambassadeur et son épouse se promenaient le long de l'Avenue Louise lorsqu'ils ont été agressés par deux individus qui les suivaient. L'un des deux malfrats détenait un revolver et a frappé l'ambassadeur et sa femme à la tête. Cette dernière a saigné abondamment après le choc. Le couple a été conduit à l'hôpital pour un check-up.

Le parquet de Bruxelles a confirmé qu'une enquête était en cours mais n'a pas souhaité faire plus de commentaire. Les autorités n'ont pas non plus confirmé l'identité des victimes.