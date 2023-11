Un couple acquitté dans un dossier de bébé secoué

Le tribunal correctionnel de Liège a acquitté vendredi une infirmière liégeoise et son compagnon qui étaient poursuivis pour avoir commis des faits de coups et blessures avec incapacité permanente à un bébé âgé de quelques jours. L'enfant, placé en famille d'accueil, aurait été violemment secoué et a conservé des séquelles graves. Le tribunal n'a pu déterminer qui était l'auteur des faits.