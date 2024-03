Un couple renvoyé en correctionnelle pour avoir planifié une attaque terroriste

L'enquête a débuté lorsque Abubakar S. a commencé à se radicaliser au printemps 2023. Il aurait été tenté par les thèses de l'État islamique (EI). Via Telegram, il a commencé à avoir des conversations sur une éventuelle attaque terroriste. Au cours de ces discussions, un bar gay et le quartier juif auraient été mentionnés comme des cibles possibles. Dans sa recherche d'armes et de complices, l'homme est entré en contact avec un agent infiltré, qui a très vite réussi à gagner la confiance du suspect.

Le 4 mai, trois perquisitions ont été effectuées à Roulers, trois à Menin, une à Ostende, une à Wevelgem et une à Gand. Sept personnes d'origine tchétchène ont été arrêtées, soupçonnées de participer aux activités d'un groupe terroriste, de tentative de commettre un attentat terroriste et de préparation en vue d'un attentat terroriste.