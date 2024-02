Un exercice de cartographie a permis à Europol d'obtenir des informations sur 800 bandes

Cette initiative belge, qui s'inscrit dans le cadre de la présidence de l'UE, a pour ambition, au terme d'un exercice approfondi, de cartographier toutes les bandes criminelles sur le territoire européen. La synthèse finale sera prête au deuxième trimestre. Elle devrait permettre à Europol de cibler ses ressources. "Cela nous permet de concentrer nos opérations sur ces bandes", a expliqué Mme De Bolle mardi. "Grâce à cette image, nous pouvons ajuster notre réponse opérationnelle. Nous essayons ainsi d'identifier les réseaux les plus menaçants et le principal moyen de perturber leurs opérations".

Il s'agit d'informations recueillies auprès des forces de police nationales des États membres de l'Union européenne, mais 17 pays tiers coopèrent également. L'organisation policière européenne souhaite mettre en commun ces informations afin de mieux cartographier la criminalité organisée internationale. Beaucoup de données et de renseignements sur les bandes criminelles ne parvenaient en effet pas à Europol dans le passé. Alors que ces organisations (de trafiquants de drogue) s'organisent facilement au-delà des frontières.

Les informations provenant des États membres et des pays tiers sont en cours de compilation et d'analyse. "Cela devrait permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble, au niveau européen, des bandes les plus représentées dans le milieu de la criminalité organisée, quelle que soit leur nationalité", a espéré la présidente d'Europol.