Un homme condamné à huit ans de prison pour des faits de moeurs sur quatre mineurs

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné vendredi un Liégeois âgé de 43 ans à une peine de huit ans de prison, à une seconde peine de dix mois de prison et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de cinq ans. Il répondait de faits de viols, de tentatives de viol et d'atteintes à l'intégrité sexuelle sur quatre enfants et pour des faits de coups sur sa compagne.