Un jeune ayant blessé plusieurs personnes sur la digue à Ostende interpellé

Un suspect mineur d'âge a été identifié et interpellé dans le cadre de l'enquête sur des actes de violence commis en mai dernier sur la digue à Ostende, a indiqué vendredi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

Les faits se sont produits dans la nuit du 27 au 28 mai sur la digue à Ostende. Le suspect avait été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Les images enregistrées le montrent en train de traînasser sur la digue en compagnie de cinq autres jeunes. Il a également été filmé en compagnie d'une jeune femme. À un certain moment, on le voit donner un coup de poing et des coups de pied à un passant. La même soirée, le jeune homme aurait agressé deux autres personnes. L'une des victimes a subi une fracture de la mâchoire.

À la requête du parquet de Flandre occidentale, un avis de recherche avait été diffusé dimanche dernier. Celui-ci a permis d'identifier et d'interpeller un suspect. Après audition, le jeune homme a été présenté à un juge de la jeunesse.