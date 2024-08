Un pêcheur à l'aimant a sorti une munition de guerre d'une rivière à Jodoigne: le service de déminage est intervenu

Dans l'attente de l'intervention du service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, le parc communal et la rue Entre-Deux-Ponts ont été fermées au public et à la circulation.

Interdite sur les voies navigables en Belgique, la pêche à l'aimant, ou pêche magnétique, consiste à rechercher des objets ferromagnétiques à l'aide d'aimant dans les eaux extérieures. Dans les eaux non navigables, la pratique est réglementée, notamment en termes de licence et de formation.