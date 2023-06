Un sursis pour deux courtiers à la tête d'une vaste escroquerie aux œuvres d'art

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a réformé, mercredi, un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi condamnant deux courtiers en produits financiers et en produits d'assurance pour faux, escroquerie, abus de confiance, abus de faiblesse.

Les deux hommes avaient proposé à leurs clients, souvent des personnes âgées et fortunées, d'investir dans des œuvres d'art "afin de faire des plus-values de 50% en 3 ou 4 ans et d'éviter les frais successoraux". Sauf qu'ils n'y connaissaient rien en la matière.

D.B avait écopé de quatre ans de prison ferme en première instance et il devait aussi rembourser près de 6 millions d'euros aux victimes. En appel, il bénéficie d'un sursis de cinq ans pour ce qui excède la moitié de la peine et d'un sursis total sur l'amende d'un million d'euros. Une somme de plus de trois millions d'euros est confisquée.