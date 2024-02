Une action civile pour actes de violence policière au cours d'une manifestation reportée

Le tribunal civil de Bruxelles a reporté, jeudi, au 7 juin une action introduite par 11 jeunes qui disent avoir été victimes de violence policière lors d'une manifestation le 24 janvier 2021. L'action est dirigée contre l'État, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et le bourgmestre de Bruxelles.

Celui-ci avait déposé une plainte au pénal, affirmant avoir subi des actes de violence par un policier lors de la manifestation "contre la justice de classe et raciste" du 24 janvier 2021 au Mont des Arts à Bruxelles. Sa plainte a finalement été classée sans suite, car le policier auteur des coups qu'il a subis n'a pas pu être identifié. Le jeune en question a dès lors décidé de se joindre à l'action au civil, menée par d'autres victimes de violence policière lors de cet événement.

Le dossier avait été fixé pour plaidoiries ces 8 et 9 février, mais il a fait l'objet d'un report, sollicité par les demandeurs. Les avocats de ceux-ci ont demandé au juge un délai supplémentaire pour étudier de nouveaux éléments relatifs à un jeune qui s'est joint à la procédure en octobre dernier.

Selon un communiqué de la Ligue des droits humains mercredi, les 11 demandeurs ont été arrêtés par la police lors de cette manifestation et ont subi des mauvais traitements. "Ils ont été entassés [...] dans des véhicules de police et emmenés aux casernes d'Etterbeek. [...] Ils ont par ailleurs été témoins de violence physique de la part de la police sur des personnes qui se trouvaient avec eux. Ils évoquent également des propos racistes et sexistes de la part des policiers", a déclaré la Ligue.