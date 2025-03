Une école, plusieurs crèches et un centre pour personnes handicapées évacués à Overijse: que s'est-il passé?

Une école et deux crèches ont dû être évacuées en raison d'une fuite de gaz à Overijse, ont indiqué les autorités communales. Le gestionnaire du réseau Fluvius est sur place pour colmater la fuite.

La fuite de gaz s'est produite lorsqu'un ouvrier a heurté une conduite de gaz près de l'intersection de Schavei et de la Brusselsesteenweg. Les services d'urgence et les autorités communales n'ont pris aucun risque et ont immédiatement décidé d'activer la phase communale du plan d'urgence.

Les crèches Babilou et Beierskind, le centre d'accueil pour personnes handicapées De Berken, le collège Sint-Martinus, l'entreprise de travail adapté Ijsedal et le poste de police ont été évacués.