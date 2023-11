Une femme placée sous mandat d'arrêt pour l'agression d'une enfant à Saint-Nicolas

Les faits se sont produits lundi soir dans un magasin de vêtements du centre commercial. L'enfant aurait été agressée entre les rayons par une jeune femme de 20 ans, originaire de Tamise. "La femme a mis sa main sur la bouche et le nez de la fillette. Ses yeux étaient rouges, on aurait dit qu'elle allait l'étouffer", a relaté un témoin au quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad. "Le pantalon de l'enfant était baissé. Et elle la tripotait."

La police a été appelée et la femme a été interpellée. Elle a été présentée au juge d'instruction de Termonde, qui l'a placée sous mandat d'arrêt. Elle comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Termonde, qui décidera de confirmer ou non son mandat d'arrêt.