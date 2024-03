Une fonctionnaire de Lebbeke suspectée d'être impliquée dans une attaque explosive

Deux personnes ont été interpellées vendredi à la suite de deux perquisitions menées à Puers-Saint-Amand et Lebbeke dans le cadre d'une enquête sur une attaque à l'explosif à Mortsel (province d'Anvers), le 1er février dernier, a indiqué vendredi le parquet d'Anvers. Il 'agit d'un homme et d'une femme, tous deux âgés de 29 ans. La dame, qui travaille à la commune de Lebbeke, aurait recherché et transmis les adresses des personnes ciblées.