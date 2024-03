Une maman et son fils de 8 ans percutés par un camion près de Courtrai: l'enfant n'a pas survécu

Un enfant de 7 ans est décédé mardi après-midi à Zwevegem (Flandre occidentale), après avoir été renversé par un camion. L'accident s'est produit peu après 16h00 sur la Otegemstraat, dans le centre de Zwevegem.

"Une dame conduisait un vélo cargo et son garçon se trouvait à l'arrière", a déclaré le parquet. "Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du camion a bifurqué au carrefour et a heurté le vélo cargo sur la piste cyclable. Deux témoins ont assisté à l'accident. Le conducteur, un homme de 54 ans, est interrogé en ce moment. Son test d'alcoolémie et de détection de drogues s'est révélé négatif."