Une peine de probation autonome pour une tentative de meurtre requalifiée

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé lundi une peine de probation autonome à l'encontre d'une femme poursuivie pour tentative de meurtre et coups et blessures sur son ex-compagnon. La tentative de meurtre a été disqualifiée en coups et blessures. L'ex-compagnon, également prévenu, a écopé de deux ans de prison avec sursis probatoire pour deux scènes de coups sur sa compagne et détention de cocaïne.