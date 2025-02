"Une puéricultrice appréciée": qui sont Abdel et Claire, le couple suspecté dans l'affaire de pédocriminalité dans une crèche de l'ULB ?

Claire est une puéricultrice de 24 ans et travaillait dans une autre crèche bruxelloise depuis un an au moment de son arrestation. Mais cela faisait plusieurs semaines que ses collègues ne l'avaient plus vue. "Une puéricultrice normale, appréciée des parents et des enfants", c'est en ces mots que ses collègues la décrivent.

Nos confrères de Sudinfo ont révélé les noms des auteurs présumés des actes de pédocriminalité dans la crèche de l'horreur à l'ULB. Un couple, formé par Abdel et Claire, aurait agressé sexuellement cinq enfants entre octobre 2020 et octobre 2022.

Son compagnon, Abdel, était assistant manager dans un restaurant de la chaîne de fast-food Quick au Cimetière d'Ixelles depuis près de dix ans. Lui aussi, avait disparu de son travail depuis un moment. Ses collègues le pensaient malade et ne sont pas au courant des faits qui lui sont reprochés.

L'homme se serait rendu dans la crèche où travaillait son ex-compagne. Ensemble, ils auraient commis des attouchements sur des enfants seulement âgés de 18 à 36 mois.

L'enquête en cours depuis fin 2024

L'enquête a démarré fin 2024 après des échanges sur un réseau social qui révélaient des abus commis dans une crèche. Le dossier a été mis à l’instruction le 17 janvier 2025, et suite à cela, des perquisitions ont été menées et les deux suspects ont été placés sous mandat d’arrêt. "Au courant de l'année 2024, le parquet a été informé qu'il y avait des échanges sur les réseaux sociaux concernant des faits de mœurs dans une crèche", a précisé Alexandre Navarre, substitut du procureur du Roi. "On a pris cette information évidemment très au sérieux. Une enquête a démarré immédiatement. Vers la fin de l'année 2024, on a pu identifier un des deux suspects et possiblement la crèche dans laquelle ça s'était déroulé. Le dossier a été mis à l'instruction début janvier."