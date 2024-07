La princesse Elisabeth conclut ce mardi son bachelier à Oxford avant des études à Harvard

La princesse Elisabeth participera mardi à la cérémonie de fin d'études de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni. Elle clôturera ainsi officiellement ses trois années d'un bachelier en histoire et politique au Lincoln College de l'université britannique.

La cérémonie aura lieu au Sheldonian Theatre d'Oxford et se fera en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Le prince Emmanuel et la princesse Éléonore, frère et sœur d'Elisabeth, assisteront également à l'événement.