La Reine visite le Camp Tournesol de la Fondation contre le cancer

Chaque année depuis 35 ans, le Camp Tournesol offre une semaine de détente et de découverte à une cinquantaine d'enfants et adolescents atteints de cancer. Au cours de cette semaine, les enfants profitent d'activités variées, adaptées à leur âge et à leur suivi médical.

La présence sur place de membres du personnel de plusieurs services d'oncologie pédiatrique permet de poursuivre les traitements au sein du camp.

La Reine, marraine de la Fondation contre le cancer qui fête cette année ses 100 ans, est arrivée au camp mardi matin. Elle a eu l'occasion de s'entretenir avec les deux coprésidents de la Fondation conte le cancer, l'équipe organisatrice du camp, des membres de l'équipe médicale et des enfants et adolescents. Elle a aussi pris part à la cérémonie d'ouverture des olympiades du camp, à laquelle participait également Vincent Vanasch, le gardien de but des Red Lions, l'équipe belge de hockey sur gazon.

Les cancers de l'enfant (moins de 15 ans) sont rares en Belgique : ils représentent moins de 1% de la totalité des cancers. Les formes de cancer les plus fréquentes restent les leucémies, les tumeurs du cerveau et du système nerveux central et les lymphomes (cancers des ganglions), qui représentent plus de la moitié des cancers chez l'enfant. Le taux de guérisons s'est sensiblement amélioré au cours des 40 dernières années. De moins de 50% dans les années 70, il est passé à plus de 80% actuellement.