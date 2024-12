Le Palais Royal dévoile un nouveau portrait pour les 25 ans de mariage de Philippe et Mathilde

Le roi Philippe et la reine Mathilde célèbrent ce mercredi leurs noces d'argent, marquant 25 ans d'une union qui a commencé le 4 décembre 1999. Retour sur un quart de siècle de vie conjugale et de règne au service de la Belgique.

Depuis, le couple a construit une famille unie avec la naissance de leurs quatre enfants : Elisabeth, en 2001, devenue héritière du trône et diplômée cette année du Lincoln College d’Oxford, Gabriel (21 ans), Emmanuel (19 ans) et Eléonore (16 ans).

Le 4 décembre 1999, le prince Philippe et Mathilde d’Udekem d’Acoz se disaient oui à l’hôtel de ville de Bruxelles, avant une cérémonie religieuse à la cathédrale des Saints-Michel et Gudule. L’annonce officielle du mariage avait été faite quelques mois plus tôt, le 10 septembre 1999, suivie de la présentation de Mathilde trois jours après.

Des engagements au service de la Belgique

Mathilde, première reine belge d’origine noble, a fondé le Fonds Princesse Mathilde grâce aux dons reçus lors de son mariage. Très engagée, elle soutient des causes sociales et humanitaires aux côtés d'organisations telles que l’ONU, l’Unicef et la Fondation Roi Baudouin.

Le 21 juillet 2013, le couple royal a accédé au trône, devenant des figures centrales de l’unité belge. Depuis, Philippe et Mathilde incarnent le dévouement et la stabilité, comme le souligne Vincent Van Peteghem, ministre des Finances : "Depuis 25 ans, notre couple royal incarne le dévouement, tant l'un envers l'autre qu'envers notre société belge. Ils jouent depuis toutes ces années un rôle important dans l'unité de notre pays".

Une célébration en toute simplicité

Pour marquer cet anniversaire, une pièce commémorative en or d’une valeur de 12,5 euros a été émise, symbolisant l’importance de ce jubilé pour le couple royal et pour la Belgique. Le Palais Royal a également dévoilé une toute nouvelle photo du roi et de la reine qui continuent d’incarner une image de modernité pour le royaume.

Photo officielle du roi Philippe et de la reine Mathilde. ©Vlad VDK

Ce mercredi, jour symbolique de leurs noces d’argent, le roi Philippe et la reine Mathilde continueront de remplir leurs engagements officiels. Ils accueilleront le sultan Haitham d’Oman pour une visite d’État et, dans l’après-midi, Mathilde participera à un congrès européen sur la santé, où elle interviendra en tant qu’ambassadrice de l’ONU.