Le roi Philippe à Marche pour s'informer sur la politique du personnel de la Défense

Le roi Philippe s'est rendu mardi à Marche-en-Famenne pour rencontrer des militaires et des civils - des élèves d'écoles secondaires - en formation et s'informer sur la politique du personnel au sein du ministère de la Défense.

Il a pu y apprendre quelle était la politique de recrutement de la Défense, qui procèdera l'an prochain à l'engagement quasi-record de plus de 4.000 personnes dans plusieurs catégories, dont 2.500 militaires d'active et 460 civils, une catégorie dont l'importance est appelée à croître au cours des prochaines années.

Le souverain, vêtu du nouveau treillis bigarré en usage dans la plupart des unités de l'armée belge et porteur de ses grades de général ("à quatre étoiles"), a été accueilli à son arrivée au camp militaire Roi Albert par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et par le "patron" de l'armée, l'amiral Michel Hofman, a-t-on constaté sur place.

La Défense comptait au 1er janvier dernier 25.709 membres du personnel (23.987 militaires et 1.722 civils). Mais les plans préparés par Mme Dedonder et approuvés par le gouvernement ont comme objectif de porter les effectifs du département à 29.100 personnes au 1er janvier 2030.

L'amiral Hofman a expliqué mardi les défis qu'impliquent cet objectif, dans un marché de l'emploi tendu.

Le Roi s'est notamment entretenu avec des jeunes d'une école secondaire de Charleroi et d'une autre d'Anvers, qui suivent la formation dédiée aux métiers de la défense et de la sécurité, dispensée dans 29 établissements - seize en Flandre et treize en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a aussi rencontré des recrues en "phase d'initiation militaire" (PIM).