Retour d'Elisabeth en Belgique: radieuse au bras de sa sœur, la princesse a illuminé le concert de Noël

On l'a retrouvée toute souriante au bras de sa sœur Eléonore et entourée de ses parents, le Roi et la Reine.

©Belga

©Belga

D'autres membres de la famille royale étaient également invités, mais n'ont pas su répondre présents. Les princes Emmanuel et Gabriel devraient rejoindre leurs sœurs prochainement, mais sont actuellement retenus par leurs études. Le prince Laurent et la princesse Astrid étaient aussi invités, mais n'ont pas pu être présents. Le roi Albert et la reine Paola, trop fatigués, ont préféré rester dans le sud de la France où ils se reposent. Par ailleurs, la princesse Delphine, non active au sein de la monarchie, n'était, elle, pas conviée.

Ce concert est effectivement l'occasion de remercier ceux qui ont œuvré pour la monarchie au cours de l'année, et la demi-sœur du Roi n'est pas un membre actif.

Pour les amateurs, le concert sera diffusé le 25 décembre sur RTL TVI.