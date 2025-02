Info trafic: quelques ralentissements vers la capitale

On vous rappelle qu'un mouvement de grève spontané a débuté ce mardi au niveau du TEC Hainaut. Ça concerne les dépôts de Mons - Eugies - Houdeng et La Louvière. Cela provoque de fortes perturbations sur le réseau. Mieux vaut donc consulter le situe du TEC ou l'application avant votre départ.

15 minutes également sur l'E411 Namur-Bruxelles avec des ralentissements entre Louvranges et l'aire de Bièrges puis entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.

Il faut également ajouter 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle et sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre le Parking de Peutie et Machelen.

06h41

Premiers ralentissements vers Bruxelles

C'est toujours très calme sur nos routes. On constate uniquement le début des ralentissements habituels sur le ring de Bruxelles. En intérieur, entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et plus loin avant les Quatre Bras de Tervuren vers le Carrefour Léonard. En extérieur, entre Dilbeek et Anderlecht-Nord vers Halle avant le chantier d'Anderlecht.