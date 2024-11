Plusieurs accidents à signaler: voici l'état des routes ce lundi matin

09h00 Des accidents en province de Liège et dans le Hainaut Plusieurs accidents vous perturbent ce lundi, certainement à cause du brouillard toujours très épais. En province de Liège, Un accident s'est produit sur l'E40 Liège-Aix-la-Chapelle, à hauteur de Herstal, en direction de Aix-la-Chapelle. La bande du milieu est neutralisée. Toujours en région Liégeoise, mais sur l'E42 Battice - St-Vith, la bande de gauche est obstruée en raison d'un accident à hauteur de Chaineux, en direction de St Vith. Un 3ème accident s'est produit ce matin sur l'E25 Loncin-Chênée à hauteur de Liège. La bande de droite est obstruée et cela provoque 30 minutes de files depuis l'échangeur de Loncin. 4ème accident à signaler en province de Liège, c'est sur la nationale 63 Marche-en-Famenne - Liège. C'est à hauteur de Plainevaux, en direction de Liège. Enfin dans le Hainaut, Sur l'autoroute E19 Bruxelles-Mons. Un camion et 2 voitures sont impliqués dans un accident à hauteur de Nimy, en direction de la France.

08h12 Un accident sur l'E25 à hauteur de Liège Attention, si vous circulez en ce moment sur l'autoroute E411 Namur-Luxembourg. Une plaque de bois se trouve sur la chaussée à hauteur de Hachy, en direction de Luxembourg. Prudence donc si vous devez passer par là. Un accident aussi nous est signalé ce matin, mais cette fois c'est sur l'E25 Loncin-Chênée. C'est à hauteur de Liège, en direction de Luxembourg. Il provoque actuellement 20 minutes de ralentissement à partir de l'échangeur de Loncin. A proximité de Bruxelles maintenant,

Là vous perdez 25 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles, entre Bertem et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

10 minutes sur l'E411 en venant de Namur, à l'approche de Léonard.

10 minutes également sur l'E429 depuis Tubize pour rejoindre le ring. Enfin sur le ring de Bruxelles,

Vous perdez actuellement 20 minutes entre Waterloo et Léonard.

10 minutes dans l'autre sens entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren.

Enfin vous perdez 20 minutes au nord du ring entre Expo et Machelen.

C'est 15 minutes dans l'autre sens entre Zellik et Anderlecht, direction Halle.



07h27 Si vous devez rejoindre Bruxelles, vous ralentissez à plusieurs endroits A l'approche du ring d'abord, Vous perdez 15 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles, entre Haasrode et Woluwe-Saint-Etienne.

10 minutes de perdues aussi pour vous qui venez de Namur, sur l'E411 à l'approche du carrefour Léonard.

15 minutes de ralentissement actuellement sur l'E429 entre Tubize et le ring.

Sur l'E19 Malines-Bruxelles, là vous perdez 25 minutes entre Zemst et l'échangeur de Machelen.

Si vous venez de la côte, un accident s'est produit ce matin sur l'E40 à hauteur de Ternat. Il vous fait perdre 30 minutes à partir d'Alost. Enfin, on termine par le ring de Bruxelles,

Là vous perdez 15 minutes en extérieur entre Zellik et Anderlecht, direction Halle.

15 minutes aussi de perdues entre Expo et Machelen, à l'approche du viaduc de Vilvorde.

En arrivant sur le chantier de Léonard, vous êtes ralenti 10 minutes depuis Wezembeek-Oppem, vers Waterloo.

Et puis dans l'autre sens, vous perdez 12 minutes entre Ophain et La Hulpe, en direction de Léonard.

07h13 C'est une rentrée assez calme sur nos routes Aucun incident à signaler actuellement. Seules les ralentissements habituels vous perturbent :

Pour rejoindre le ring de Bruxelles, vous perdez 10 minutes sur l'E429 entre Tubize et la chaussée de Mons.

10 minutes de perdues également sur l'E19 Malines-Bruxelles, entre le parking de Peutie et l'échangeur de Machelen. Sur le ring de Bruxelles,

Là vous êtes ralenti à l'approche des 3 chantiers.

10 minutes de perdues en extérieur entre Zellik et Anderlecht, direction Halle.

7 minutes de plus sur votre temps de parcours entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem.

Enfin, pour rejoindre Léonard, là vous perdez actuellement 7 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

06h31 Attention, le brouillard est assez épais ce matin Soyez prudent sur les routes, respectez bien les distances de sécurité. N'oubliez pas aussi d'allumer vos feux antibrouillards et de les éteindre lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. A part ça, tout roule assez bien sur le réseau routier. Vous ne perdez que 6 minutes en ce moment sur le ring de Bruxelles à l'approche du chantier de Léonard.

C'est entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo. 6 minutes de perdues également à l'approche de l'autre chantier du ring, celui du viaduc de Vilvorde.

C'est entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem.