"C'est l'enterrement du dossier": les proches des victimes désemparées suite à l'arrêt de l'enquête sur les Tueurs du Brabant

Malgré des années d'investigations, la lumière n'a en effet jamais pu être faite sur ces vagues de braquages meurtriers dans les supermarchés en 1983 et 1985. Des milliers d'empreintes digitales vérifiées, des centaines d'échantillons d'ADN comparés. En vain. La justice a clos le dossier des "tueurs du Brabant", une série de braquages sanglants qui avait traumatisé la Belgique il y a 40 ans et restera probablement à jamais inexpliquée. Vingt-huit personnes au total y ont perdu la vie.

Autre victime, Christine Nijs, qui a perdu son frère et sa nièce lors de ce même braquage à Alost, alors qu'elle avait 24 ans. "On a un peu de foi en l'enquête si quelqu'un travaille encore dessus. Mais là, il n'y a désormais plus personne", regrette-t-elle.

Il s'est dit très ému par l'annonce de la clôture de l'enquête et a dénoncé l'attitude de la gendarmerie au début de l'enquête. "Ce sont les gens qui doivent protéger les victimes. C'est la gendarmerie qui a fait le sabotage de l'instruction et c'est ça le problème."

"Cela veut dire que l'on n'aura jamais de réponses, jamais de justice non plus. Il n'y a pas beaucoup de faits en Belgique où l'on peut dire cela... Et c'est un grand problème pour beaucoup de familles", a-t-elle confié.

"C'est un choc pour tout le monde, tant pour les victimes que pour leurs proches. La plupart vivent mal cette annonce. L'injustice est grande!", a-t-elle résumé.

Christine Nijs s'interroge sur les suites à donner à cette décision, à laquelle elle s'attendait. "On n'est pas d'accord avec ça, on ne doit pas l'être. On ne peut pas dire 'merci pour tout ce que vous avez fait'. On va voir ce que l'on va faire et demander."