"J'ai interviewé Marc Dutroux": Karl Zéro va diffuser un entretien inédit avec le détenu le plus célèbre de Belgique

Karl Zéro est un habitué des affaires aux contours polémiques. Il confirme cette réputation en diffusant une interview de Marc Dutroux dans son magazine trimestriel "L'envers des Affaires", qui sera publié ce vendredi 14 juin. "Le but de cette interview n'est pas de blanchir Marc Dutroux ou de la réhabiliter", souligne Karl Zéro. "Parce qu'il reste un psychopathe, un pervers et un assassin. Le but de cette interview, c'est d'entendre ce que Dutroux a à dire sur les commanditaires de l'enlèvement de mineurs qu'il a commis ou auxquels il a été mêlé. L'affaire Dutroux, c'est la boîte noire, le mode d'emploi pour comprendre comment fonctionne un réseau pédocriminel." Tenter de mettre la main sur un réseau, c'est une démarche que le présentateur a entamée depuis longtemps, selon lui.

"Cela fait 28 ans que j'essaie d'ouvrir cette boîte et c'est Marc Dutroux qui, de guerre lasse, excédé de porter un chapeau cent fois trop grand pour lui et sa petite tête des basses œuvres, nous en donne les clés. Pour la première fois, il raconte comment fonctionnait ce réseau, le rôle qu'il y tenait comme exécutant servile, peureux et sans âme, au service des puissants qui détiennent tous les pouvoirs."