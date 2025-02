Grosse opération policière ce jeudi soir à Forest: "Un message : les criminels doivent aller en prison"

L'opération nous a été communiquée par le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, qui était sur place. La cible de cette opération de grande ampleur : le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent.

Au total, on ne sait pas combien de lieux ont été visés par cette opération. Mais là où nos équipes se trouvaient, sur la place Saint-Antoine, huit commerces ont été contrôlés avec un objectif : trouver toute trace d’argent illégal. "Des chiens sont là également pour être à la recherche de stupéfiants", note Stéphanie Steenput, porte-parole de la Zone de police de Bruxelles-Midi.

Cette grande opération n’est pas en lien direct avec les fusillades d’Anderlecht, mais elle permet au ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, d’envoyer un message fort. "Il y a un message qui est envoyé à travers ces actions, c'est un message à la population de dire que nous sommes là, mais aussi aux trafiquants pour dire que nous occupons la zone, on ne leur laisse pas de place : la rue appartient aux citoyens et les criminels doivent aller en prison. Les récents événements survenus à Anderlecht montrent qu'il faut continuer et les intensifier".

Nous avons contacté la zone de police ce matin, mais pour l’instant, ils ne peuvent pas nous communiquer le bilan de cette opération.