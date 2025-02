"Il m'a étranglée par derrière": une femme se promenant avec un bébé victime d'une tentative de viol au parc de Forest

"J'ai subi une tentative de viol par un homme au parc de Forest tandis que je me promenais avec mon bébé porté en écharpe. Il m'a étranglée par-derrière, violentée physiquement et m'a fait des attouchements malgré mes cris et ceux du bébé", explique la victime sur les réseaux sociaux. "J'ai réussi à m'échapper en lui donnant un coup de genou à l'entrejambe, puis j'ai couru demander de l'aide aux passants. Nous sommes aujourd'hui sains et saufs, mais terriblement choqués. Je remercie infiniment toutes ces personnes qui sont venues auprès de moi et m'ont soutenue. C'est ce sens de communauté qui m'a fait me sentir en sécurité pendant les 40 minutes durant lesquelles j'ai attendu la police", poursuit-elle avant de lancer un appel. "Continuons à nous entraider : la communauté est notre arme la plus puissante. On doit pouvoir se sentir libre de se promener dans un parc sans la peur au ventre de tomber sur un malade ! Dimanche soir, le centre de dépôt des plaintes contre les agressions sexuelles était plein à craquer. C'est un problème systémique auquel il faut faire face collectivement!".

Une enquête ouverte

"À la suite de la plainte de la victime, une enquête a été ouverte", a indiqué, de son côté, le parquet de Bruxelles. "L'enquête se poursuit activement afin d'identifier l'auteur des faits", a-t-il conclu.