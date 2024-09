La mère d'un dealer dénonce son fils à la police: y était-elle obligée?

C’est une drôle d’histoire qui suscite pas mal de remous à Barvaux. Martin, un jeune dealer de la région, a amassé une petite fortune en deux ans en devenant l’un des fournisseurs les plus prisés de la région. Plusieurs fois par mois, il se rendait à Liège pour s’approvisionner en cocaïne, ecstasy, haschisch, qu’il écoulait ensuite depuis son domicile devenu un véritable magasin. Inquiète pour son fils, sa maman a fini par balancer Martin à la police. Un fils qui risque désormais 18 mois de prison avec sursis et la confiscation de près de 150.000 euros. Et vous, en tant que parents, vous réagiriez comment ?