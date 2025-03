Lockdown party à Waterloo: Valérie avait giflé une policière, le jugement est tombé

La mère de famille, Valérie G., qui avait frappé une policière, écope d'une peine de travail de 46 heures et d'une amende de 800 euros assortie d'un sursis pour la moitié du montant. Son mari Jérôme S. est sanctionné par la même peine, tandis que leur fille obtient la suspension simple du prononcé.

"C'est un cas important de jurisprudence", dit Abdelhadi Amrani, avocat du père. "Des policiers peuvent rentrer chez des gens lambdas, par le garage, par le parking et se déplacer dans la propriété d'autrui, faire une vingtaine de mètres pour passer, non pas par la porte principale, mais par une porte adjacente de la cuisine pour faire des constatations."

Le 28 décembre 2020 en soirée, la police était intervenue à l'adresse des prévenus, à Waterloo, à la suite d'une dénonciation anonyme. Une soirée réunissant plusieurs jeunes y était organisée. La situation a dérapé quand Valérie G., qui filmait l'intervention de la police, a donné une gifle violente à une policière qui ne voulait pas se laisser filmer.

La Waterlootoise a alors été maitrisée et comme elle se débattait, elle a été mise au sol. Son mari s'est interposé et a été maitrisé à son tour, tout comme leur fille majeure. Les images tournées par les particuliers avaient été postées sur les réseaux sociaux, et l'affaire avait alors été très médiatisée.